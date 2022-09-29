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15 минут назад

Макаревичу и Леонтьеву могут сократить пенсии

Елена Прошина

Музыканта Андрея Макаревича, обосновавшегося в Израиле и певца Валерия Леонтьева, приживающего в Майами, могут лишить доплат к пенсиям, которые им начислены в России. Об этом пишет Телеграм-канал «Абзац».

Макаревичу и Леонтьеву могут сократить пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Андрей Макаревич ежемесячно получает около 50 тыс. рублей пенсии, а Валерий Леонтьев - 57 тыс. рублей. При этом большая часть этих выплат - 30 тыс. рублей – это надбавка за звание «Народный артист», которую звезды получают благодаря московской прописке.

«Пенсия – это заработанная человеком за его трудовую деятельность выплата. За нее платились страховые взносы. Ее никто не может отобрать. В законодательстве нет механизмов, которые бы лишали человека пенсии за его взгляды», – рассказал экономист Константин Добромыслов.

Однако надбавки к пенсии, по словам эксперта, могут лишить по решению правительства, так как такие выплаты - это добрая воля государства.

«Вопрос надбавок и доплат к пенсии – это добрая воля государства, которое сочло человека либо малоимущим, либо очень достойным. Государство вправе поменять свое мнение с учетом поведения конкретного человека», - добавил Добромыслов.

Ранее актриса Мария Шукшина выразила недоумение тем, что таких артистов, как Андрей Макаревич, Максим Галкин и Чулпан Хаматова до сих пор не наказали. По ее мнению, важно пресекать мнения медийных лиц, не согласных с политикой властей.

Общество,Константин Добромыслов,Максим Галкин,Валерий Леонтьев,Чулпан Хаматова,Мария Шукшина,Андрей Макаревич,
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