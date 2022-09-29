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30 минут назад

Королева бурлеска: Дите фон Тиз — 50

Газета.Ru

В детстве Хизер Рене Свит – настоящее имя актрисы – обожала фильмы 40-х годов. В колледже девушка изучала историю костюма и мечтала стать стилистом, чтобы одеть весь Голливуд в стиле ее любимой эпохи.

1/13 Дита фон Тиз во время выступления на фестивале в Сан-Ремо, 2010 год
Фото: Global Look Press
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2/13 Дита фон Тиз во время съемок для календаря кондитерского дома Lambertz, 2014 год
Фото: James Nader/Lambertz/Global Look Press
3/13 Дита фон Тиз, 2002 год
Фото: Goliathimages/Global Look Press
4/13 Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон, 2006 год
Фото: Global Look Press
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5/13 Дита фон Тиз в рекламной кампании H&M, 2009 год
Фото: Global Look Press
6/13 Дита фон Тиз на Каннском кинофестивале, 2013 год
Фото: Global Look Press
7/13 Дита фон Тиз в кадре из клипа Disintegration группы Monarchy, 2013 года
Фото: Global Look Press
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8/13 Дита фон Тиз с друзьями во время празднования Хэллоуина в Нью-Йорке, 2012 год
Фото: Henry McGee/ZUMAPRESS/Global Look Press
9/13 Дита фон Тиз во время выступления, 2007 год
Фото: Global Look Press
10/13 Дита фон Тиз со своими собаками, 2019 год
Фото: Global Look Press
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11/13 Дита фон Тиз во время выступления в Вене, Австрия 2019 год
Фото: Global Look Press
12/13 Дита фон Тиз на 72-м Каннском кинофестивале, 2019 год
Фото: Global Look Press
13/13 Дита фон Тиз, 2022 год
Фото: Amr Alfiky/Reuters

«Причина, по которой я начала всем этим заниматься, проста: я хотела иметь что-нибудь общее с секс-символами. Мои кумиры — женщины прошлого: Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Рита Хейворт. Я чувствовала, что могу запечатлеть и возродить дух этой эпохи», – рассказывала модель в одном из интервью.

После колледжа она некоторое время работала стриптизершей, а с 1992 года начала выступать с бурлескными номерами в группе танцовщиц. Спустя год Дита отправилась в турне с собственным шоу. В него входили номера с картонной луной, корсетами и купанием в громадном фужере мартини. Ее заметил издатель PlayBoy Хью Хефнер, и карьера танцовщицы пошла в гору.

В 2005 году Дита вышла замуж за певца Мерлина Мэнсона. Пара прожила в браке чуть больше года и подала на развод из-за «непримиримых разногласий».

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