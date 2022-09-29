В детстве Хизер Рене Свит – настоящее имя актрисы – обожала фильмы 40-х годов. В колледже девушка изучала историю костюма и мечтала стать стилистом, чтобы одеть весь Голливуд в стиле ее любимой эпохи.

«Причина, по которой я начала всем этим заниматься, проста: я хотела иметь что-нибудь общее с секс-символами. Мои кумиры — женщины прошлого: Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Рита Хейворт. Я чувствовала, что могу запечатлеть и возродить дух этой эпохи», – рассказывала модель в одном из интервью.

После колледжа она некоторое время работала стриптизершей, а с 1992 года начала выступать с бурлескными номерами в группе танцовщиц. Спустя год Дита отправилась в турне с собственным шоу. В него входили номера с картонной луной, корсетами и купанием в громадном фужере мартини. Ее заметил издатель PlayBoy Хью Хефнер, и карьера танцовщицы пошла в гору.