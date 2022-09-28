«Это ложь»: Рогозин о слухах по поводу нового назначения

Общественный деятель Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что сведения о том, что он отказался занять место руководителя будущего Крымского федерального округа, не соответствуют действительности.

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Отмечается, что в последнее время в СМИ постоянно появляются публикации о создании на базе Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей так называемого «Крымского федерального округа». По данным журналистов, макрорегион якобы возглавит Дмитрий Рогозин.

Вместе с тем, конкретных данных об этом от официальных властей пока не получено. Возможное назначение бывшего главы «Роскосмоса» на эту должность также подвергается сомнению. В частности, канал Brief рассказал, что Рогозин отказался возглавить КФО.

Общественный деятель не стал комментировать информацию о возможном создании такого крупного округа, но пояснил, что слухи об его отказе являются «ложью».