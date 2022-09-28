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57 минут назад

SHAMAN прокомментировал скандал с песней «Встанем»

Елена Прошина

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) у себя в Telegram-канале прокомментировал произошедший на концерте артиста Сергея Полунина в Ташкенте скандал, связанный с его песней «Встанем».

SHAMAN прокомментировал скандал с песней «Встанем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнителя удивила и возмутила сложившаяся ситуация.

Напомним, что артист балета Сергей Полунин выступил на концерте в Узбекистане с номером под песню SHAMAN «Встанем». Во время исполнения танца сотрудники Фонда культурных инициатив страны начали кричать на весь зал, требуя выключить музыку. А затем и вовсе пригрозили не платить и даже засудить артистов.

«Какие же слова в моей песне вызвали такую реакцию? Что они хотели сказать этой выходкой? Обнулить вклад своих земляков в нашу общую Победу?» — вопросил певец.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители Узбекистана тоже уходили на фронт и гибли за общее дело. Кроме того страна приняла у себя большое количество взрослых и детей самых разных национальностей. За все это Ташкент получил звание «города-спасения», добавил SHAMAN.

«Грустно и больно оттого, что некоторые потомки тех спасителей и победителей забыли нашу общую историю и, в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами, предают своих дедов и прадедов», — написал певец.

В заключение он выразил надежду на то, что власти России «пресекут подобные провокации» и «не допустят, чтобы отдельные выскочки сеяли между странами и народами рознь и топтали память предков».

Общество,ПРЕДОК,Ярослав Дронов,Сергей Полунин,
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