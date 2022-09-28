Блогер Хованский покинул Россию

Видеоблогер и фигурант громкого уголовного дела Юрий Хованский сообщил, что покинул Россию и переехал в Сербию. Многие подписчики уверяли его, что из-за болезней ему не стоит бояться мобилизации, но блогер решил не испытывать судьбу. Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Хованский сообщал, что хотел бы пожить именно в Сербии.

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«Да, я покинул страну, потому что, когда я сел в СИЗО, надо мной полстраны смеялось: мол, тебя предупреждали, почему ты тогда не собрал вещи и не уехал. Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться», — рассказал Хованский.

Он добавил, что надеется, что в Сербии ему будут рады.

«Поэтому получил свой загранпаспорт — и чемодан, вокзал, Сербия», — уточнил блогер.

Хованский попал в следственный изолятор в июне 2021-го и провёл там семь месяцев. Следствие тогда заявило, что на стриме в 2018 году блогер исполнил песню про теракт в театре на Дубровке. Защита настаивала, что на самом деле он спел злополучную песню ещё в 2012 году, а значит, квалифицировать его действия нужно по другой статье. Суд в итоге принял сторону адвокатов. На свободе Хованский оказался в самом конце декабря 2021 года.

26 сентября Хованского заметили в аэропортах Пулково (Петербург) и Домодедово (Москва), а позже — в самолёте, который летел в Киргизию. На рейсе он был вместе со своей девушкой.