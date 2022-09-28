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9 минут назад

Бориса Моисеева могут похоронить на Троекуровском кладбище

Газета.Ru

Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС человек в окружении певца, пожелавший остаться анонимным.

Названо предварительное место похорон Бориса Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник добавил, что пока это предварительные данные и все еще может поменяться. Он уточнил, что дата похорон еще не назначена.

Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 68 лет. О трагедии сообщил арт-директор Сергей Горох. Мужчина обнаружил тело артиста, когда пришел того навестить. Причина смерти звезды неизвестна.

Коллеги и друзья Моисеева почтили память певца. Среди них: Алла Пугачева, Лера Кудрявцева, Станислав Садальский, Иосиф Пригожин. Ксения Собчак заявила, что артист войдет в историю как смелый человек.

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