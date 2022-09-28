Названо предварительное место похорон Бориса Моисеева

Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС человек в окружении певца, пожелавший остаться анонимным.

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Источник добавил, что пока это предварительные данные и все еще может поменяться. Он уточнил, что дата похорон еще не назначена.