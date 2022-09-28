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24 минуты назад

Блогер Хованский переехал из России в Сербию

Газета.Ru

Блогер Юрий Хованский переехал из России в Сербию. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". По словам блогера, когда он оказался в СИЗО по уголовному делу из-за песни на стриме, "над ним смеялось полстраны", поскольку он не уехал, когда была возможность.

Блогер Хованский покинул Россию
Фото: @yurykhovansky/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)@yurykhovansky/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, не говоря об историях, которые та же Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться", - объяснил свой переезд он.

Хованский отметил, что в социальных сетях над ним смеются, утверждая, что его не будут призывать, однако блогер не хочет это проверять.

"Поэтому — получил свой загранпаспорт и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ключевому свидетелю в деле Хованского блогеру Андрею Нифедову подорвали автомобиль. Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост". 20 июля 2022 года уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

Общество,Юрий Хованский,
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