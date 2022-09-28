Блогер Хованский покинул Россию

Блогер Юрий Хованский переехал из России в Сербию. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". По словам блогера, когда он оказался в СИЗО по уголовному делу из-за песни на стриме, "над ним смеялось полстраны", поскольку он не уехал, когда была возможность.
"Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, не говоря об историях, которые та же Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться", - объяснил свой переезд он.
Хованский отметил, что в социальных сетях над ним смеются, утверждая, что его не будут призывать, однако блогер не хочет это проверять.
"Поэтому — получил свой загранпаспорт и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ключевому свидетелю в деле Хованского блогеру Андрею Нифедову подорвали автомобиль. Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост". 20 июля 2022 года уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.