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1 час назад

Реставрационный совет выявил 61 изменение в иконе Рублева «Троица» после перевозки в Троице-Сергиеву лавру

Ирина Лебедева

После отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в июле икона «Троица» Андрея Рублева получила 61 «существенное изменение». Об этом в своем Telegram-канале рассказала искусствовед Ксения Коробейникова.

«Троица» Рублева пострадала после отправки из музея в храм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, как следует из протокола заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи, в Троицком соборе, где временно размещалась икона, не было необходимых климатических условий и икона испытала «резкий перепад температурно-влажностного режима».

В результате, такие условия привели к многочисленным шелушениям красочного слоя, которые нуждаются в срочной консервации. Кроме того, пять участков иконы стали аварийными и нуждаются в укреплении. Однако множественное реставрационное вмешательство усугубит структуру иконы и приведет к проблемам сохранности, не поддающимся устранению.

«Выявленные изменения — часть начавшегося процесса негативных изменений состояния сохранности. «Троица» будет оставаться в депозитарии галереи, пока ее состояние не стабилизируется», - приводит Коробейникова выдержки из протокола.

Она отметила, что реставрационный совет призвал принять на законодательном уровне решения, закрепляющие особый статус и запрет на выдачу уникальных памятников из состава Госмузейного фонда.

Ранее реставраторы выразили претензии по поводу перевозки иконы. По их словам, нарушения при перевозке могли повредить древний памятник.

Общество,Андрей Рублев,
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