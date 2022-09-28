Россияне стали новым видом беженцев для Европы

Ряд европейских политиков считает, что бегущие от частичной мобилизации россияне могут быть приняты на территории ЕС в качестве беженцев. Министр юстиции Германии Марко Бушманн обозначил условия для этого, сообщает Bloomberg.

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«Любого, кто любит либеральную демократию, с теплом ожидают в Германии», — передает Bloomberg слова Марко Бушманна.

В 2015 году правительство Германии принимало в качестве беженцев сирийцев, а в 2022 году готовится так же встретить россиян, отмечает агентство.

С ним оказался не согласен эстонский депутат Европарламента Рихо Террас. Он назвал подобную инициативу «полным безумием» и «созданием возможностей для провокаций.