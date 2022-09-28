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50 минут назад

Bloomberg: россияне стали новым видом беженцев для Европы

Ura.Ru

Ряд европейских политиков считает, что бегущие от частичной мобилизации россияне могут быть приняты на территории ЕС в качестве беженцев. Министр юстиции Германии Марко Бушманн обозначил условия для этого, сообщает Bloomberg.

Россияне стали новым видом беженцев для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любого, кто любит либеральную демократию, с теплом ожидают в Германии», — передает Bloomberg слова Марко Бушманна.

В 2015 году правительство Германии принимало в качестве беженцев сирийцев, а в 2022 году готовится так же встретить россиян, отмечает агентство.

С ним оказался не согласен эстонский депутат Европарламента Рихо Террас. Он назвал подобную инициативу «полным безумием» и «созданием возможностей для провокаций.

Ранее URA.RU писало о том, что Германия готова принять уклонистов от частичной мобилизации. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность.

Общество,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
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