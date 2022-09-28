Полунину запретили танцевать под песню SHAMAN’а в Узбекистане

Танцор Сергей Полунин сегодня, 28 сентября, рассказал журналистам, с какой травлей он и его коллектив столкнулись в Узбекистане из-за патриотической песни SHAMAN’а "Встанем". Также он выложил в Сеть ролик с записью инцидента.

Фото: informing.ru informing.ru

Как сообщил артист, на концерте, организованном при содействии фонда культурных инициатив Узбекистана, он танцевал сольный номер в память о погибших русских военных под песню SHAMAN’а. Но сотрудники организации попытались пресечь исполнение танца, требовали выключить музыкальное сопровождение и т.п. А после объявили, что не оплатят выступление артистов.

Полунин был возмущен происшедшим и потому сделал этот факт достоянием общественности. Он подчеркнул, что обычно не любит рассказывать о неприятностях на концертах, но в нынешнем положении дел не может промолчать.