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1 час назад

Сергею Полунину запретили танцевать под песню "Встанем" в Узбекистане

Ревизор.ru

Танцор Сергей Полунин сегодня, 28 сентября, рассказал журналистам, с какой травлей он и его коллектив столкнулись в Узбекистане из-за патриотической песни SHAMAN’а "Встанем". Также он выложил в Сеть ролик с записью инцидента.

Полунину запретили танцевать под песню SHAMAN’а в Узбекистане
Фото: informing.ruinforming.ru

Как сообщил артист, на концерте, организованном при содействии фонда культурных инициатив Узбекистана, он танцевал сольный номер в память о погибших русских военных под песню SHAMAN’а. Но сотрудники организации попытались пресечь исполнение танца, требовали выключить музыкальное сопровождение и т.п. А после объявили, что не оплатят выступление артистов.

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Полунин был возмущен происшедшим и потому сделал этот факт достоянием общественности. Он подчеркнул, что обычно не любит рассказывать о неприятностях на концертах, но в нынешнем положении дел не может промолчать.

Сергей Полунин попросил помощи у российского посольства в Узбекистане. Его поклонники поддерживают действия артиста.

Общество,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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