Россиянин потребовал арестовать завод Toyota из-за бракованного авто

В Ленинский районный суд Петербурга поступило ходатайство об аресте российского имущества компании Toyota. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: Пресс-служба Lexus Пресс-служба Lexus

Таким образом житель Санкт-Петербурга пытается защитить свои права потребителя.

По данным представителя истца Даниила Одуда, иск был подан год назад. У приобретенного у официального импортера Toyota нового автомобиля Lexus ES 350, протекал люк в крыше.

Во время дождя капли проникают в салон и попадают на сидящих внутри людей. Экспертиза подтвердила наличие протечки. Однако ответчик считает, что дефект отсутствует. Собственник хочет вернуть автомобиль.

"Сейчас мы заявили также меры по обеспечению исковых требований в связи с последними новостями о ликвидации, чтобы они какое-то имущество оставили", — рассказал Даниил Одуд.

В ходатайстве имеется требование наложить арест на российский завод Toyota, который находится в Шушарах, а также запрет ликвидации ООО "Тойота Мотор".