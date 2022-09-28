Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции и ОАЭ

Президент уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что заменить россиянам подорожавшие Турцию и ОАЭ могут Тунис, Иран, Южная Америка и Северный Кипр. Об этом пишет портал «Моменты».

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Ранее в СМИ появилась информация, что в ноябре начнутся рейсы из России на Северный Кипр. Рейсы Москва - аэропорт Эрджан планируются с пересадкой в Анталье.

«Ранее было сложно представить, что Северный Кипр может появиться в расписании перелетов. Кипр - востребованное и любимое туристами направление», - подчеркнул Мальцев.

По его словам, осенью и зимой туроператоры и авиаперевозчики также начнут предлагать россиянам варианты полетной программы в юго-восточную Азию и Южную Америку, Иран, Оман и Тунис.

На фоне частичной мобилизации в России возник ажиотажный спрос на авиабилеты. В одном из сервисов по бронированию Forbes рассказали, что авиабилеты за рубеж в среднем дорожали на 77 процентов за 24 часа.