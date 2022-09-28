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18 минут назад

Россиян предупредили о гуманитарной катастрофе на границе с Грузией

Lenta.ru

Россиянам раскрыли актуальную обстановку на границе с Грузией. О ситуации на КПП «Верхний Ларс» сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что среднее время пешего прохождения границы с Грузией выросло до суток, а автомобилисты стоят в очереди по несколько дней. Желающие выехать из России предупреждают о гуманитарной катастрофе — люди отмечают, что у них заканчивается бензин, вода и еда. Ситуацию усложняет и то, что за КПП «Верхний Ларс» отсутствуют какие-либо магазины.

На кадрах, снятых очевидцами, показана гигантская очередь людей, которая выстроилась параллельно веренице фур и легковых автомобилей. Ожидающие прохождения пограничного пункта стоят с рюкзаками, чемоданами, сумками. Вокруг разбросан мусор — урны завалены с горкой пустыми пластиковыми бутылками, пакетами и пустыми упаковками.

В Грузии решили не закрывать границу с Россией

Ранее в сентябре сообщалось, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, находящемся на границе с Грузией, начали получать повестки в военкомат жители всех регионов России, а не только осетины. Как объяснили в пресс-службе региона, на руках у оперативных групп появились списки по другим российским субъектам, вне зависимости от места постановки на воинский учет.

27 сентября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что контроль на границе с Россией ужесточен. У въезжающих на территорию страны спрашивают цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране. По данным МВД по Северной Осетии, на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

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