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37 минут назад

В Северной Осетии решили ограничить въезд машин из других регионов

Lenta.ruиещё 3

В Северной Осетии решили ограничить въезд на территорию республики машин из других российских регионов. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

В Северной Осетии ограничат въезд машин из других регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти объяснили это решение тем, что на территории республики скопилось большое число транзитного транспорта и автомобилей россиян, пытающихся пересечь границу с Грузией. Глава региона Сергей Меняйло подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что ограничения не коснутся россиян, которые живут или прописаны в Северной Осетии. «Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов», — заключил Меняйло.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией работники военкомата вручают повестки подлежащим призыву россиянам, которые пытаются выехать из страны. Однако власти уточнили, что речь идет исключительно о жителях региона.

При этом позже в пресс-службе правительства республики заявили, что ситуация меняется и оперативным группам по мобилизации раздадут новые списки призывников, а повестки получают жители всех регионов страны.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда через границу. Из них 3,6 тысячи легковых автомобилей, а также 1,9 тысячи транзитных большегрузов.

Общество,Сергей Меняйло,
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