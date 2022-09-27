Повестка вместо загранпаспорта. Россиян могут мобилизовать прямо на границе

Поток россиян через КПП всех имеющих сухопутную границу с РФ стран резко вырос после объявления о частичной мобилизации. Сегодня желающим уехать из России стали раздавать повестки. В частности, это происходит на КПП Казбеги — Верхний Ларс (Грузия) и на КПП в Челябинской области на границе с Казахстаном. Российское Минобороны ранее пообещало не требовать у других стран вернуть уже уехавших граждан, но казахстанские власти, например, уже предупредили, что будут вынуждены экстрадировать всех, против кого заведут уголовные дела. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

В пресс-службе правительства Северной Осетии подтвердили начавшую распространяться в соцсетях информацию о том, что на границе с Грузией подлежащим призыву россиянам вручают повестки. Рядом с КПП работает оперативная группа, в которую входит представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти.

Видео дня

"Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", - сообщили власти региона.

Позже там уточнили, что сейчас повестки получают только жители Северной Осетии. У них "на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам".

"Казбеги - Верхний Ларс" - это единственный действующий сейчас КПП на грузино-российской границе. С 21 сентября очередь из легковых машин с российской стороны границы стала резко расти. За последние несколько дней ежесуточное число въезжающих в Грузию россиян выросло с 5-6 тыс. до примерно 10 тыс. человек, сообщили в грузинском МВД.

По данным на утро 27 сентября, проезда через российско-грузинскую границу ожидали 5,5 тыс. автомобилей, в том числе 3,6 тыс. легковушек. Грузинские пограничники уже перешли на круглосуточный режим работы, а сегодня даже было принято решение разрешить гражданам пеший переход через КПП. На российской стороне границы власти планируют открыть пункт временного размещения. Сейчас там работают медики и спасатели.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил, что в республике может быть введен режим ЧС. На КПП разворачивают мобилизационный пункт военкомата. Грузинская оппозиция выступила против въезда в страну россиян, бегущих от мобилизации.

Депутат грузинского парламента и представитель партии "Единое национальное движение" Нона Мамулашвили призвала правительство ввести визы для граждан РФ и закрыть для них границы.

"Мы добиваемся от правительства введения виз и/или закрытия границ", - сообщила она телеканалу CNN.

В МВД Грузии заявили, что пограничный пункт работает "на пределе", но въезд в страну россиянам закрывать точно не планируется.

"Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах, и господин [Михаил] Саакашвили в 2011 году встречал их и раздавал по бутылке вина, приглашая в страну", - подчеркнул глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Граница с Казахстаном

После объявления о частичной мобилизации поток россиян в Казахстан увеличился в два раза, примерно до 20 тыс. человек в день. С 21 сентября на территорию республики въехали около 98 тыс. граждан РФ. За тот же период более 64 тыс. россиян покинули Казахстан.

Как передает ТАСС со ссылкой на правительство Челябинской области, там подлежащим призыву при попытке пересечь границу также начали вручать повестки. Сотрудники пограничного контроля при этом ориентируются на имеющиеся у них списки.

"В случае, если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого города прибыл человек", - подчеркнули в пресс-службе правительства области.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов предупредил, что власти страны не будут укрывать россиян, против которых заведут уголовные дела за уклонение от мобилизации. Их экстрадируют в РФ. При этом просто розыск потенциального призывника военкоматом не будет учитываться как основание для выдачи. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области отмечает, что "скопление желающих пересечь границу есть", но "ситуация далека от той, как ее пытаются представить общественности".

"Люди в порядке очереди пересекают границу, у всех разные цели поездки. Никаких ограничений нет", - говорится в сообщении.

Другие страны

Минобороны России 26 сентября выпустило разъяснение о порядке передвижения во время мобилизации, в котором говорилось, что "в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается".

В большинстве случаев мужчинам призывного возраста удается выехать из страны, однако уже появились случаи, когда пассажира не пускали на авиарейс или не сажали на поезд. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения граждан РФ на родину: "Минобороны в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует".

Финляндия в течение недели получила 92 заявления от россиян с просьбами о предоставлении убежища, но иммиграционная служба страны не сочла мобилизацию достаточным для этого основанием.

Согласно информации финской пограничной службы, 26 сентября российско-финскую границу пересекли 7 743 россиянина. Большинство из них потом уезжают в другие европейские страны. Ожидается, что не позднее 29 сентября Хельсинки объявит о новых ограничениях на въезд для россиян. На проход КПП с Норвегией, по сообщениям в соцсетях, может уйти больше 10 часов. Все отели в соседнем Киркинесе перегружены.

С 19 сентября Эстония закрыла границу для россиян с туристическими визами, однако через КПП могли проехать обладатели другого типа виз или двойного гражданства. В последние дни участились случаи отказа во въезде в страну лицам с туристическими визами и с двойным - Израиля и России - гражданством. Пока страны Балтии ужесточают правила въезда, в Бельгии, наоборот, призывают все страны ЕС принимать граждан России, которые отказываются от призыва "по соображениям совести".

"Было бы непонятно и непоследовательно, если бы мы закрыли двери для тех, кто отказывается воевать на Украине", - сказал представитель фракции Ecolo-Groen Гийом Дефоссе.