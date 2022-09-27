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11 минут назад

Синоптик предупредил об аномальной погоде в ряде регионов в ближайшие месяцы

Москва24иещё 2

Аномально теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае. При этом Чукотку, Камчатку и Магаданскую область в декабре ждет температура ниже климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россиян предупредили об аномальной погоде
Фото: ТАССТАСС

"К востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температура ожидается выше нормы. Это касается и Амурской области, Хабаровского края. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз – тоже достаточно теплая азиатская часть страны и умеренная температура на европейской территории", – цитирует его ТАСС.

Синоптик уточнил, что на Таймыре и северо-востоке Якутии в декабре прогнозируется температура выше нормы, в то время как на большей части Чукотки, Камчатки, Магаданской области и на Тихоокеанском побережье Хабаровского края – ниже нормы. По словам Вильфанда, на севере Урала, Западной Сибири, Красноярского края и северо-западе Якутии температурный фон в январе будет выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что в некоторых регионах Урала и Западной Сибири в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, заморозки, сильный ветер и гололедица. По словам синоптика, температура воздуха понизится сразу на 15–20 градусов.

В Москве до конца сентября будет холодно и дождливо, в первой половине недели температура не поднимется выше 12 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине недели в ночное время температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, а в дневное – не выше 7–12 градусов тепла. Во второй половине недели осадков в столице станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, уточнил метеоролог.

Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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