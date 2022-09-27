Россиян предупредили об аномальной погоде

Аномально теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае. При этом Чукотку, Камчатку и Магаданскую область в декабре ждет температура ниже климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"К востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температура ожидается выше нормы. Это касается и Амурской области, Хабаровского края. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз – тоже достаточно теплая азиатская часть страны и умеренная температура на европейской территории", – цитирует его ТАСС.

Синоптик уточнил, что на Таймыре и северо-востоке Якутии в декабре прогнозируется температура выше нормы, в то время как на большей части Чукотки, Камчатки, Магаданской области и на Тихоокеанском побережье Хабаровского края – ниже нормы. По словам Вильфанда, на севере Урала, Западной Сибири, Красноярского края и северо-западе Якутии температурный фон в январе будет выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что в некоторых регионах Урала и Западной Сибири в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, заморозки, сильный ветер и гололедица. По словам синоптика, температура воздуха понизится сразу на 15–20 градусов.