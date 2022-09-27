Синоптик спрогнозировал приход бабьего лета в Россию

В конце сентября — начале октября в России ожидается значительное потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что потепление придет в Европейскую часть России 30 сентября, 1-2 октября. По прогнозам Вильфанда, в эти дни температура превысит 15 градусов тепла.

«Но ассоциировать это потепление не стоит с бабьим летом, поскольку погода все-таки будет облачная», — добавил он.