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18 минут назад

Новости погоды: Синоптик спрогнозировал потепление в РФ

Елена Прошина

В конце сентября — начале октября в России ожидается значительное потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал приход бабьего лета в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что потепление придет в Европейскую часть России 30 сентября, 1-2 октября. По прогнозам Вильфанда, в эти дни температура превысит 15 градусов тепла.

«Но ассоциировать это потепление не стоит с бабьим летом, поскольку погода все-таки будет облачная», — добавил он.

Он подчеркнул, что больше всего потепление ощутят жители Краснодарского края, Ставропольской, Волгоградской и Астраханской областей. В этих регионах температура воздуха прогреется до 29 градусов.

Общество,Погода,Роман Вильфанд,
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