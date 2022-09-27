Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

«Февраль прогнозируется вполне зимним, он ожидается близким к норме, у нас есть ряд расчетов, которые показывают, что он будет снежным. Март на европейской территории России ожидается около нормы, то есть раннего прихода весны ждать не стоит, это типично зимний месяц», - пояснил Вильфанд.