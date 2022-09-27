Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

Предстоящая зима на территории России, по прогнозам, будет соответствовать климатической норме и окажется холоднее предыдущей. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Нынешняя зима прогнозируется около нормы с вероятностью 65-67%. Она будет соответствовать своему климатическому значению и будет несколько холоднее прошлогодней зимы», - заявил Вильфанд.
По словам синоптика, февраль 2023 года на всей территории России ожидается снежным.
«Февраль прогнозируется вполне зимним, он ожидается близким к норме, у нас есть ряд расчетов, которые показывают, что он будет снежным. Март на европейской территории России ожидается около нормы, то есть раннего прихода весны ждать не стоит, это типично зимний месяц», - пояснил Вильфанд.
Также он отметил, что за последние десятилетия средняя зимняя температура в Москве повысилась на три градуса.
«Наиболее заметно глобальное потепление проявляется именно зимой. В Москве среднемесячная температура января за последний 30-летний период наблюдений повысилась на три градуса, это очень много. С 1991 по 2020 годы климатическая норма января стала составлять минус 6 градусов», - добавил синоптик.