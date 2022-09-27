В Госдуме отреагировали на татуировку Монсона с буквой «Z»

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новую татуировку российского бойца ММА Джеффа Монсона с буквой «Z». Как сообщает «Спорт-Экспресс», он заявил, что спортсмен «более русский, чем те, которые уехали из страны».
«Нет, это не показуха. Это состояние души человека. Я общался с Джеффом, и он считает себя русским. Как он говорит, так и есть. Данная татуировка — это не показуха. Он искренен», — заявил Терюшков.
Напомним, что Монсон — двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship. Он родился в США, но в 2015 году стал гражданином России. Также имеет паспорт Луганской народной республики.
Боец неоднократно заявлял о своей поддержки действий России на Украине и сейчас занимается съемками фильма «За восемь лет до», посвященного событиям в Донбассе.