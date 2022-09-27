Женское движение "Катюша" призвало россиянок поддержать мобилизуемых

«В такие моменты всегда говорится самое важное. То, что казалось обычным, ничего не значащим еще недавно, обретает особый смысл. В такие минуты остающиеся — мать, жена, подруга — должны сказать те слова, которые помогут преодолеть все трудности. Согреют. Обнадежат. Поддержат. Любые слова поддержки и надежды важны в эти минуты. Даже от незнакомых людей», — говорится в сообщении.