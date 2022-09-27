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1 час назад

Женское движение "Катюша" призвало россиянок поддержать мобилизуемых

Газета.Ru

Женское движение «Катюша» запустило флешмоб в поддержку призываемых на военную службу в рамках частичной мобилизации и призвало россиянок присоединиться к акции. Об этом сообщается в Теlegram-канале движения.

Женское движение "Катюша" призвало россиянок поддержать мобилизуемых
Фото: Телеграм-канал «katyusha_russian»Телеграм-канал «katyusha_russian»

«В такие моменты всегда говорится самое важное. То, что казалось обычным, ничего не значащим еще недавно, обретает особый смысл. В такие минуты остающиеся — мать, жена, подруга — должны сказать те слова, которые помогут преодолеть все трудности. Согреют. Обнадежат. Поддержат. Любые слова поддержки и надежды важны в эти минуты. Даже от незнакомых людей», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы поддержать бойцов, участницы флешмоба записали для них видеообращения.

«Вы сделали мужской выбор, надели военную форму и встали на защиту нашей Родины. Мы гордимся вами», — сказала одна из представительниц движения «Катюша».

«Этим видеообращением хочется напомнить, что мы вас любим и ждем. Мысленно мы с вами. Вы герои нашей страны», — заверила другая участница акции.

Движение призвало всех российских женщин записывать такие обращения, которые «Катюша» будет публиковать.

«Несколько слов. Но от чистого, любящего, верящего, ждущего сердца. Мы хотим, чтобы как можно больше мужчин увидели и услышали эти письма», — заявляют организаторы флешмоба.

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