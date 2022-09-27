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4 часа назад

Песков заявил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о "диверсии" на "Северных потоках"

Газета.Ruиещё 7

Падение давления в трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" является беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты Tagesspiegel о том, что давление в газопроводах могло снизиться из-за целенаправленной диверсии. Он назвал информацию от "Газпрома" и компании-оператора "тревожными новостями". "Речь идет о неких разрушения в трубе в датской зоне и значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует разбирательств", - сказал Песков, подчеркивая, что в Кремле "обеспокоены новостями". Также он прокомментировал публикацию газеты Tagesspiegel о том, что давление в газопроводах могло снизиться из-за целенаправленной диверсии. "Сейчас нельзя исключать ни одного варианта", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать информацию. Песков также отметил, что "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя". Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на "Северном потоке — 2", где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках "Северного потока", но причина снижения давления пока неизвестна.

Песков заявил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о "диверсии" на "Северных потоках"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,Дмитрий Песков,Газпром,
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