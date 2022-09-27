Роспотребнадзор призвал «соблюдать этикет» для защиты от COVID и гриппа

«Соблюдайте этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре, поэтому рекомендуется находиться на некотором расстоянии друг от друга. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки прикрыть рот и нос допускается локтем», — говорится в сообщении.