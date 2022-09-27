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24 минуты назад

Роспотребнадзор призвал «соблюдать этикет» для защиты от COVID⁠-⁠19 и гриппа

Мослента

Роспотребнадзор призвал россиян вежливо вести себя в обществе, это может защитить от заражения COVID⁠-⁠19, гриппом и ОРВИ.

Роспотребнадзор призвал «соблюдать этикет» для защиты от COVID и гриппа
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Соблюдайте этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре, поэтому рекомендуется находиться на некотором расстоянии друг от друга. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки прикрыть рот и нос допускается локтем», — говорится в сообщении.

При наличии риска передачи инфекции другому человеку посоветовали отказаться от поездок и посещений мест скопления людей. Для повышения сопротивляемости организма к инфекциям рекомендовали вести здоровый образ жизни, а в случае заболевания — обратиться к врачу.

Ранее терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа. Специалист объяснил, что при легкой форме гриппа проявляются следующие симптомы: сухой кашель, повышение температура тела до 37-37,5 градусов, першение или боль в горле, снижение аппетита, нарушение сна, общее недомогание.

Общество,Роспотребнадзор,
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