Сноуден высказался о получении гражданства РФ

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения гражданства России заявил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи, а также попросил об уважении частной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — заявил Сноуден.

В 2013 году Сноуден, являясь сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США, передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. Он скрылся в Гонконге, а затем, оказавшись в транзитной зоне Шереметьево, получил политическое убежище. Впоследствии ему дали временный вид на жительство, а затем и бессрочный. По словам Сноудена, он просил убежище в 27 странах, но все, кроме России, отказали ему, боясь санкций со стороны Соединенных Штатов.