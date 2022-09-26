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56 минут назад

Сноуден после получения гражданства РФ заявил о стабильности для своей семьи

Газета.Ru

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения гражданства России заявил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи, а также попросил об уважении частной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сноуден высказался о получении гражданства РФ
Фото: ReutersReuters

«После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — заявил Сноуден.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал Эдварду Сноудену, разоблачившему действия американских спецслужб, российское гражданство.

В США отреагировали на получение Сноуденом гражданства РФ

В 2013 году Сноуден, являясь сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США, передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. Он скрылся в Гонконге, а затем, оказавшись в транзитной зоне Шереметьево, получил политическое убежище. Впоследствии ему дали временный вид на жительство, а затем и бессрочный. По словам Сноудена, он просил убежище в 27 странах, но все, кроме России, отказали ему, боясь санкций со стороны Соединенных Штатов.

Общество,Эдвард Сноуден,Владимир Путин,Аэропорт Шереметьево,АНБ,
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