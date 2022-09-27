15 пострадавших при стрельбе в школе перевезут из Ижевска в Москву

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 15 пострадавших в ходе нападения на школу № 88 Ижевска будут экстренно перевезены в Москву бортом МЧС, сообщает ТАСС.
«Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них — взрослые, остальные — дети. Борт МЧС с бригадой сопровождения готов на взлетно-посадочной полосе. Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы готовы к эвакуации в медицинские учреждения Москвы», — заявил Мурашко.
По словам министра, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Ижевске.