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22 минуты назад

Мурашко заявил, что 15 пострадавших при стрельбе в школе перевезут из Ижевска в Москву

Газета.Ruиещё 2

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 15 пострадавших в ходе нападения на школу № 88 Ижевска будут экстренно перевезены в Москву бортом МЧС, сообщает ТАСС.

15 пострадавших при стрельбе в школе перевезут из Ижевска в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них — взрослые, остальные — дети. Борт МЧС с бригадой сопровождения готов на взлетно-посадочной полосе. Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы готовы к эвакуации в медицинские учреждения Москвы», — заявил Мурашко.

По словам министра, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии после стрельбы в Ижевске.

Общество,Михаил Мурашко,Александр Бречалов,
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