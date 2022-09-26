Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком

Гражданам РФ, пытающимся уехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Северной Осетии.
Отмечается, что пункт «Ларс» изначально не предназначался для перехода границы пешим порядком.
Это решение было принято «для быстроты», подчеркнули в ведомстве.
На КПП образовалась длинная очередь из желающих покинуть Россию без транспортного средства. Разрешают пройти через границу далеко не всем. В первую очередь, проход открыли для женщин и детей, сообщает Telegram-канал Baza.