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15 минут назад

Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком

Елена Прошина

Гражданам РФ, пытающимся уехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Северной Осетии.

Отмечается, что пункт «Ларс» изначально не предназначался для перехода границы пешим порядком.

Это решение было принято «для быстроты», подчеркнули в ведомстве.

ФСБ сообщила о выдвижении БТР к границе с Грузией

На КПП образовалась длинная очередь из желающих покинуть Россию без транспортного средства. Разрешают пройти через границу далеко не всем. В первую очередь, проход открыли для женщин и детей, сообщает Telegram-канал Baza.

Общество,Видео,ФСБ,
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