Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком

Гражданам РФ, пытающимся уехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Северной Осетии.

Отмечается, что пункт «Ларс» изначально не предназначался для перехода границы пешим порядком.

Это решение было принято «для быстроты», подчеркнули в ведомстве.