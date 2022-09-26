Кремль ответил на вопрос, будут ли закрываться границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о введении военного положения в российских регионах, закрытии границ и транспортной мобилизации пока не принималось.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он посоветовал с осторожностью относиться к неофициальным источникам информации в связи с большим объемом фейков.

Видео дня

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил закрыть выезд за границу всем российским мужчинам призывного возраста, однако пока его инициатива поддержки не нашла.

Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ, введении военного положения и транспортной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти на местах, бывает, нарушают некоторые пункты указа о мобилизации, однако все недочеты устраняются. Также он предупредил о большом количестве недостоверной информации, распространяемой в сети.

«Надо очень аккуратно относиться ко всем спискам, сливам. И противники наши делают вбросы, и домашние истерики это делают. Очень внимательно надо относиться. Фейков больше, чем правды», — сказал Песков.

Также он отметил роль СМИ и общественных организаций, которые не допускают «перегибов» на местах.

«Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно», — заявил Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли администрация президента РФ пользоваться бронью, если ее работники начнут получать повестки мобилизации.

«Про бронь мне надо уточнить», — сообщил Песков.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующий указ был подписан в тот же день. Всего планируется призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Закрытие границ

Ранее 26 сентября сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы РФ гражданам в призывном возрасте. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — сказал Цеков РИА «Новости».

Предложение сенатора пока не нашло поддержки среди законодателей, его раскритиковали депутат Госдумы Евгений Попов и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По их мнению, не стоит нагнетать обстановку, пока общество и без того встревожено.

«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах.

В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», – сказал Попов.

Клишас также призвал коллег не нагнетать ситуацию.

«Хотелось бы предложить всем коллегам уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал он в своем Telegram-канале.

Пограничный коллапс

После объявления частичной мобилизации 21 сентября на сухопутных границах России с Грузией, Монголией, Финляндией и Казахстаном фиксируются крупные автомобильные очереди из желающих покинуть РФ.

Так, например, все таможенные посты Грузии работают в чрезвычайном режиме из-за большого количества машин на границе, сообщила Служба доходов министерства финансов республики. Кроме того, увеличено число таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей стране с целью без преград и непрерывно осуществлять процедуры таможенного контроля.

Финский телеканал Yle сообщил, что число соискателей убежища в Финляндии из России выросло с прошлой недели в несколько раз. С 19 по 25 сентября заявления подали 20 человек, неделей ранее — всего трое. В понедельник утром автомобильная очередь из желающих въехать в Финляндию со стороны России достигла 5 километров. В воскресенье через пограничные пункты Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа на юго-востоке страны в Финляндию въехали 14,3 тыс. человек, девять из них ходатайствовали о получении убежища. В субботу российско-финскую границу пересекли порядка 13,3 тыс. человек. По словам представителя пограничной службы Финляндии, большинство пересекающих границу — российские мужчины.

В Курганской области на границе с Казахстаном региональное ФСБ пресекает попытки граждан, подлежащих мобилизации, выехать в соседнюю республику.

«Да, отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу», — рассказали ТАСС в погрануправлении.