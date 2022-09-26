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1 час назад

«За ухо – и на Донбасс»: Соловьев предложил наказывать военкомов

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался о военкомах, которые по ошибке допускают к мобилизации людей, не подпадающих под нужные критерии. Он призвал наказывать таких сотрудников военкоматов. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

«За ухо – и на Донбасс»: Соловьев предложил наказывать военкомов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире программы «Воскресный вечер» Соловьев заявил, что паника, которую подняли отдельные военкомы в период частичной мобилизации, показывает, что они совсем разучились работать. Он предположил, что ряд военкомов решили пойти по самому простому пути - прийти в большие организации и «вымести оттуда треть состава». Также некоторые сотрудники решили, что на этом можно заработать.

«Взять такого военкома за ухо – и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается. От него там вреда будет меньше», - заявил Соловьев.

Телеведущий призвал прекратить подобные игры с народом и напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал четкие указания по мобилизации и если «кто-то на местах пытается это не увидеть, он должен быть наказан жесточайшим образом». В особых случаях, по мнению Соловьева, нужно расстреливать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что все ошибки при проведении частичной мобилизации будут исправлены. При этом он отметил, что в ряде регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации.

Общество,Владимир Соловьев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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