«За ухо – и на Донбасс»: Соловьев предложил наказывать военкомов

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался о военкомах, которые по ошибке допускают к мобилизации людей, не подпадающих под нужные критерии. Он призвал наказывать таких сотрудников военкоматов. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

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В эфире программы «Воскресный вечер» Соловьев заявил, что паника, которую подняли отдельные военкомы в период частичной мобилизации, показывает, что они совсем разучились работать. Он предположил, что ряд военкомов решили пойти по самому простому пути - прийти в большие организации и «вымести оттуда треть состава». Также некоторые сотрудники решили, что на этом можно заработать.

«Взять такого военкома за ухо – и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается. От него там вреда будет меньше», - заявил Соловьев.

Телеведущий призвал прекратить подобные игры с народом и напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал четкие указания по мобилизации и если «кто-то на местах пытается это не увидеть, он должен быть наказан жесточайшим образом». В особых случаях, по мнению Соловьева, нужно расстреливать.