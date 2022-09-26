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1 час назад

Сбер предупредил о мошенничестве с военными билетами

Газета.Ru

Сбер рассказал о новом способе мошенничества, когда преступники предлагают жителям России, подлежащим мобилизации, получить якобы «белый» военный билет и справку о непригодности к службе.

Сбер предупредил о мошенничестве с военными билетами
Фото: ТАССТАСС

Своих потенциальных жертв мошенники ищут в соцсетях и тематических каналах.

«Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные неправильные поступки. Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

За 48 часов и 27 тыс. рублей мошенники обещают обеспечить регистрацию в военкомате с занесением в базу, изготовить необходимые для пересечения границы документы и передать их в любую точку России курьером или заказным письмом. От клиента требуется фотография и ксерокопии страниц паспорта. Получив обязательную предоплату на указанные им реквизиты, мошенник перестает выходить на связь, а его клиент не только теряет деньги, но и компрометирует свои персональные данные.

Общество,Украина,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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