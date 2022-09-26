Собчак высказалась о трагедии в школе Ижевска

Журналистка Ксения Собчак в Телеграм-канале отреагировала на трагедию в Ижевске. По ее словам, после других похожих случаев, не было ничего предпринято для безопасности в школах.
Ксения Собчак отметила, что после трагических случаев в учебных заведениях Казани и Перми, где в результате стрельбы погибли люди, стали много говорить об усилении безопасности в школах и университетах, однако до сих пор ничего не сделано.
«Что-то даже приняли-решили, что-то обещали поменять. Сегодня человек с оружием спокойно проникает в школу и расстреливает 9 человек, из них - пятеро детей. Как же тогда соблюдаются правила безопасности, где были правоохранительные органы? Ведь это далеко не первый случай, однако, как показывает практика, школы по-прежнему очень слабо защищены!» - написала Собчак.
Напомним, что в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска по предварительным данным, погибло 13 человек. Среди них шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних. Кроме того, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.