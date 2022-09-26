Собчак высказалась о трагедии в школе Ижевска

«Что-то даже приняли-решили, что-то обещали поменять. Сегодня человек с оружием спокойно проникает в школу и расстреливает 9 человек, из них - пятеро детей. Как же тогда соблюдаются правила безопасности, где были правоохранительные органы? Ведь это далеко не первый случай, однако, как показывает практика, школы по-прежнему очень слабо защищены!» - написала Собчак.