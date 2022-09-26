Пригожин обеспокоился из-за пришедшей зятю повестки

Продюсер Иосиф Пригожин переживает за судьбу своего зятя Евгения Ткаченко, которого могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ телеведущий рассказал, что супругу его дочери Данаи пришла повестка.
«Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что», — заявил Пригожин.
Сама Даная пока никак не прокомментировала ситуацию — в своих соцсетях она продолжает рассказывать о сыне, которому недавно исполнился месяц.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.