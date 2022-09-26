Пригожин обеспокоился из-за пришедшей зятю повестки

Продюсер Иосиф Пригожин переживает за судьбу своего зятя Евгения Ткаченко, которого могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ телеведущий рассказал, что супругу его дочери Данаи пришла повестка.

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«Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что», — заявил Пригожин.

Сама Даная пока никак не прокомментировала ситуацию — в своих соцсетях она продолжает рассказывать о сыне, которому недавно исполнился месяц.