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38 минут назад

Пригожин обеспокоился из-за пришедшей зятю повестки

Никита Бородкин

Продюсер Иосиф Пригожин переживает за судьбу своего зятя Евгения Ткаченко, которого могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ телеведущий рассказал, что супругу его дочери Данаи пришла повестка.

Пригожин обеспокоился из-за пришедшей зятю повестки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что», — заявил Пригожин.

Сама Даная пока никак не прокомментировала ситуацию — в своих соцсетях она продолжает рассказывать о сыне, которому недавно исполнился месяц.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.

Общество,Иосиф Пригожин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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