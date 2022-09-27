В России зафиксировали минимальные показатели по COVID-19 за месяц. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки выявлено 36605 новых случаев заражения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сравнению с предыдущим днем, заболевших оказалось на 8,9 процента меньше. В последний раз более низкие показатели были зафиксированы 18 августа (35809 инфицированных). За сутки выздоровели 59547 человек, госпитализированы 3652 пациента, а умер 101 россиянин.

В Москве выявлено 2089 заболевших, 6716 выздоровевших, 261 госпитализированный и 28 умерших.