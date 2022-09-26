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1 час назад

Осужденный на 22 года за госизмену Сафронов прокомментировал свой приговор

Lenta.ru

Осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов прокомментировал свой приговор по делу о госизмене. Его слова в понедельник, 26 сентября, цитирует «Коммерсантъ».

Сафронов уверен, что "никаких 22 лет заключения не будет"
Фото: © РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда

«Да мне в суде предложили вину признать и получить лет 12, а я даже там отказался это делать. Посадили меня. А дальше-то что?! Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают», — рассказал Сафронов в письме журналистке АринАрине Бородиной.

Он добавил, что ему льстит, что его совесть «оценили так высоко». По словам Сафронова, его адвокаты уже подали апелляционную жалобу.

«Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т.д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется — факт. Но я готов», — отметил советник главы Роскосмоса.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

Общество,Арина Бородина,Иван Сафронов,Коммерсант,Роскосмос,Мосгорсуд,ФСБ,
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