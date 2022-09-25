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1 час назад

Россияне обсудили качество дорог в СССР

Мослента

Качество дорог в СССР обсудили россияне в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте». На дискуссию пользователей сети натолкнула фотография площади возле гостиницы «Космос».

Россияне обсудили качество дорог в СССР
Фото: ТАССТАСС

Снимок был сделан во время XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в Москве в 1985 году. На фото видно, что на фасаде гостиницы закреплен транспарант в честь мероприятия. Некоторые пользователи заметили, что в кадр также попал потрескавшийся тротуар около здания «Космоса». Этот диссонанс смутил фолловеров. «Фестиваль всемирный, а дороги чисто местные. Посмотрите, какой тротуар был раздолбанный. Не было средств отремонтировать?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. Это мнение поддержал ряд комментаторов.

Нашлись те, кто занял другую позицию. Кто-то предложил не обсуждать качество городской инфраструктуры в СССР, а вспомнить о других плюсах этого государства — к ним пользователи отнесли уверенность в завтрашнем дне и социальные блага.

«Пофиг на тротуар, тогда люди были не нытики и истерички, как сейчас», — резко высказался один из юзеров.

Ранее москвичи сравнили советский и современный МКАД. Пользователи отметили, что до реконструкции в 90-х годах кольцевую автодорогу называли «дорогой смерти».

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