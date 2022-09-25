Россияне обсудили качество дорог в СССР

Снимок был сделан во время XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в Москве в 1985 году. На фото видно, что на фасаде гостиницы закреплен транспарант в честь мероприятия. Некоторые пользователи заметили, что в кадр также попал потрескавшийся тротуар около здания «Космоса». Этот диссонанс смутил фолловеров. «Фестиваль всемирный, а дороги чисто местные. Посмотрите, какой тротуар был раздолбанный. Не было средств отремонтировать?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. Это мнение поддержал ряд комментаторов.