Общероссийский народный фронт поможет ошибочно призванным россиянам

Общероссийский народный фронт (ОНФ) разворачивает во всех регионах страны центры содействия россиянам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, а также тем гражданам, кого призвали ошибочно. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.

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«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — следует из заявления.

Уточняется, что сообщать о нарушении прав можно в региональных отделениях, а также в группах ОНФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».