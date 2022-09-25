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1 час назад

Общероссийский народный фронт поможет ошибочно призванным россиянам

Lenta.ruиещё 4

Общероссийский народный фронт (ОНФ) разворачивает во всех регионах страны центры содействия россиянам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, а также тем гражданам, кого призвали ошибочно. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.

Общероссийский народный фронт поможет ошибочно призванным россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — следует из заявления.

Уточняется, что сообщать о нарушении прав можно в региональных отделениях, а также в группах ОНФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В организации пообещали сотрудничатьс военкорами и средствами массовой информации, чтобы оперативно выявлять и пресекать «вопиющие ситуаци»и в ходе мобилизации.

Общество,Украина,
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