Эдгард Запашный рассказал о спасении брата от нападения хищников

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный три раза спасал брата Аскольда Запашного от нападения хищников. Об этом сообщает WomanHit.

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По словам дрессировщика, в его адрес прямой агрессии от животных никогда не было, а на брата уже «три раза точно нападали». В итоге три раза Эдгар спасал жизнь Аскольду, заслоняя собой.

При этом все «животные, которые начинали агрессировать, из нас двоих, почему-то выбирали» младшего брата.

Как будто сначала хотели разобраться с младшим, «а потом приняться за старшего», — поделился артист.

Эдгард Запашный признался, что с гордостью продолжает цирковую династию и надеется на дальнейшую преемственность поколений. У дрессировщика трое детей: Стефания, Глория и Даниэль. Они уже не раз выступали в шоу.