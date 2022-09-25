Эдгард Запашный рассказал о спасении брата от нападения хищников

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный три раза спасал брата Аскольда Запашного от нападения хищников. Об этом сообщает WomanHit.
По словам дрессировщика, в его адрес прямой агрессии от животных никогда не было, а на брата уже «три раза точно нападали». В итоге три раза Эдгар спасал жизнь Аскольду, заслоняя собой.
При этом все «животные, которые начинали агрессировать, из нас двоих, почему-то выбирали» младшего брата.
Как будто сначала хотели разобраться с младшим, «а потом приняться за старшего», — поделился артист.
Эдгард Запашный признался, что с гордостью продолжает цирковую династию и надеется на дальнейшую преемственность поколений. У дрессировщика трое детей: Стефания, Глория и Даниэль. Они уже не раз выступали в шоу.
Ранее 44-летний Аскольд Запашный заявил, что готов участвовать в процессе частичной мобилизации.