Эксперт оценил опасность вируса Khosta-2 для человека

Новый вирус Khosta-2 пока безобиден для людей, но скоро может стать опасным. Об этом рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас «никто не знает, что может произойти» из-за мутаций. Вирус может стать опасным, если получит способность распространяться от человека к человеку. Пока такого свойства у него нет.
Эксперт напомнил, что мутации есть в геноме всех вирусов, микробов и бактерий. Существует естественный отбор - отбираются те, которые способствуют размножению и распространению. В случае с SARS-CoV-2 отобралась мутация, которая способствовала тому, что коронавирус стал распространяться от человека к человеку и занял всю планету. Аналогично может развиваться ситуация с Khosta.
Ранее у летучих мышей, живущих возле Сочи, обнаружили вирусы Khosta-1 и Khosta-2, которые относятся к сарбековирусам.