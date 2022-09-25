Эксперт оценил опасность вируса Khosta-2 для человека

Новый вирус Khosta-2 пока безобиден для людей, но скоро может стать опасным. Об этом рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

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По его словам, сейчас «никто не знает, что может произойти» из-за мутаций. Вирус может стать опасным, если получит способность распространяться от человека к человеку. Пока такого свойства у него нет.

Эксперт напомнил, что мутации есть в геноме всех вирусов, микробов и бактерий. Существует естественный отбор - отбираются те, которые способствуют размножению и распространению. В случае с SARS-CoV-2 отобралась мутация, которая способствовала тому, что коронавирус стал распространяться от человека к человеку и занял всю планету. Аналогично может развиваться ситуация с Khosta.