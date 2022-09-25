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13 минут назад

В Испании призвали разрешить выдачу виз россиянам

Елена Прошина

Россияне, желающие покинуть страну, должны иметь возможность получать визы в ЕС. Такого мнения придерживается глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. В интервью газете La Razon он заявил, что возможность уехать в Европу предоставят лишь тем, кто «соответствует условиям».

В Испании призвали разрешить выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не война против русских. И в этом мы были очень ясны с самого начала… Мы ничего не имеем против русского народа…Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена такая возможность», - сказал он.

По его словам, руководство европейских государств «оставило открытой дверь для выдачи виз тем, кто «соответствует условиям». В настоящее время это «вполне возможно».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждает с лидерами стран Европейского союза возможность выдачи виз россиянам после объявления 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Визы могут быть выданы из гуманитарных соображений.

Общество,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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