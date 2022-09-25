Миллиардер из США призвал упростить въезд для талантливых россиян

Американский миллиардер Билл Акман призвал упростить иммиграцию в США для талантливых россиян. Таким образом он хочет решить проблему инфляции и заодно «разрушить Россию», сообщает Forbes.
Акман считает, что активизация иммиграции позволит увеличить рабочую силу США и бороться с ростом цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом.
Кроме того, по его словам, переезд самых талантливых россиян в Америку «спасет нашу экономику и разрушит будущее России».
Билл Акман — основатель хедж-фонда Pershing Square Capital. Его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
Ранее власти США заявили, что намерены увеличить число консульских работников в Москве, что упростит выдачу виз россиянам.