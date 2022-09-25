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46 минут назад

Миллиардер из США призвал упростить въезд для талантливых россиян

Елена Прошина

Американский миллиардер Билл Акман призвал упростить иммиграцию в США для талантливых россиян. Таким образом он хочет решить проблему инфляции и заодно «разрушить Россию», сообщает Forbes.

Миллиардер из США призвал упростить въезд для талантливых россиян
Фото: TwitterTwitter

Акман считает, что активизация иммиграции позволит увеличить рабочую силу США и бороться с ростом цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом.

Кроме того, по его словам, переезд самых талантливых россиян в Америку «спасет нашу экономику и разрушит будущее России».

Билл Акман — основатель хедж-фонда Pershing Square Capital. Его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.

Ранее власти США заявили, что намерены увеличить число консульских работников в Москве, что упростит выдачу виз россиянам.

Общество,ФРС,
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