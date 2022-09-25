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27 минут назад

Автор «Ночного дозора» назвал причину своего переезда в Москву

Мослента

Причину своего переезда в Москву в интервью изданию «Москвич Mag» назвал писатель-фантаст, автор романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко.

Автор «Ночного дозора» назвал причину своего переезда в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с супругой поселились здесь в 1996-м. Я в Москве бывал до того, хоть и жил в Казахстане. Но когда он стал независимым и когда общая страна стала разваливаться на отдельные квартиры, стало понятно, что надо перебираться в Россию, точнее, в Москву. Там, где больше издательств, бурлит жизнь и много друзей по фантастике: издатели, редакторы, авторы, Дима Байкалов и Андрей Синицын — критики, составители сборников и просто фэны, которые всегда занимались фантастикой», — рассказал писатель.

Автор "Дозоров" рассказал, что сначала жил в районе метро «ВДНХ», затем перебрался на Проспект Мира и менять место жительства не планирует.

Ранее известный актер Никита Ефремов объяснил свой переезд за пределы Москвы.

Общество,Андрей Синицын,Никита Ефремов,Сергей Лукьяненко,
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