Автор «Ночного дозора» назвал причину своего переезда в Москву

«Мы с супругой поселились здесь в 1996-м. Я в Москве бывал до того, хоть и жил в Казахстане. Но когда он стал независимым и когда общая страна стала разваливаться на отдельные квартиры, стало понятно, что надо перебираться в Россию, точнее, в Москву. Там, где больше издательств, бурлит жизнь и много друзей по фантастике: издатели, редакторы, авторы, Дима Байкалов и Андрей Синицын — критики, составители сборников и просто фэны, которые всегда занимались фантастикой», — рассказал писатель.