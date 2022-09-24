В РПЦ заявили о желающих отправиться на фронт священниках

После объявления частичной мобилизации многие священники выразили готовность и желание отправиться военными капелланами на Донбасс, чтобы заниматься своими прямыми пастырским обязанностями, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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«В годы Великой Отечественной православные священники не только несли свою пастырскую миссию, но нередко и прямо участвовали в борьбе против врага (например, работая связными в составе партизанских отрядов), за что тоже получали награды. Почти 40 священнослужителей были награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 – «За доблестный труд во время войны», несколько десятков – медалью «Партизану Великой Отечественной войны», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

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Он указал, что многие священники находятся сейчас и в зоне проведения специальной военной операции, порой расплачиваясь за свою смелость жизнью.

«Мы чтим память и обязательно сохраним ее на долгие годы о военных священниках протоиерее Олеге Артемове, который нес священническое служение в военном благочинии и погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области в марте и об иерее Анатолии Григорьеве, окормлявшем военнослужащих татарстанского батальона «Алга» и погибшем во время исполнения своего пастырского служения совсем недавно, неделю назад», – написал Легойда.

Он указал, что после объявления частичной мобилизации многие священники выразили готовность и желание отправиться военными капелланами на Донбасс, чтобы заниматься своими прямыми пастырским обязанностями: духовно окормлять военнослужащих и мирных жителей, находящихся в зоне конфликта, крестить, исповедовать, причащать, соборовать, проводить беседы и помогать с организацией гуманитарной помощи.

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