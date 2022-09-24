Россиян предупредили о рассылке спецслужбами Украины "повесток" в соцсетях

Украинские спецслужбы рассылают россиянам «повестки» в мессенджерах. Об этом сообщает первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

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«Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам электронные „повестки“ через мессенджеры», — цитирует Малькевича ТАСС в своем telegram-канале.

Зампредседателя Координационного совета также отметил, что информация о том, что первые мобилизованные уже находятся практически на фронте является вбросом.