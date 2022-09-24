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34 минуты назад

Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам мобилизации

Lenta.ruиещё 3

Минобрнауки России открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию, получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.

Путин подписал указ о критериях отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

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