Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам мобилизации

Минобрнауки России открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию, получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.