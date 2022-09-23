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31 минуту назад

Стала известна явка в первый день референдума в ЛДНР, в Запорожье и Херсоне

Илья Родин

Явка избирателей на референдумах о вхождении в Российскую Федерацию, проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, составила в первый день голосования от 15,31% до 23,64%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей региональных комиссий.

Стала известна явка в первый день референдума в ЛДНР, в Запорожской и Херсонской областях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. На выборах присутствуют иностранные наблюдатели и журналисты. В частности, только в ДНР аккредитованы 542 журналиста из более чем 20 стран.

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Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на референдуме в республике в первый день голосования составила 23,64%. В голосовании приняли участие свыше 370 тыс. человек.

В том числе, 550 человек проголосовали на избирательном участке, расположенном в здании представительства республики в Москве.

Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что проголосовали почти 299 тыс. человек, явка достигла 21.97%.

Председатель комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова уточнила, что более 73 тыс. граждан республики проголосовали на избирательных участках в России.

Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко назвала явку на референдум «неожиданно высокой». По ее словам, она составила 20,52% с учетом тех, кто голосовал на зарубежных участках.

Глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова рассказала, что явка составила 15,31%.

Общество,В мире,Марина Захарова,Елена Кравченко,Светлана Кирсанова,Владимир Путин,ЦИК России,
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