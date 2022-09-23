Россияне бросились покупать бомбоубежища

За последние две недели в России вырос спрос на бомбоубежища. О том, что граждане бросились покупать такие конструкции, сообщил продавец одного из убежищ Алексей, передает «Подъем».

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Больше всего запросов поступило из Курской и Белгородской областей.

«Объявление я дал два-три месяца назад. Сначала звонили максимум один раз в день. Две недели назад стали звонить раза в три-четыре чаще», — рассказал продавец.

Алексей отметил, что большинство звонящих интересуются стоимостью и комплектацией бомбоубежищ, заказ делают только 30 процентов. По словам продавца, цена на товар зависит от региона установки и обустройством, сумма варьируется от 150 тысяч до 10 миллионов рублей.