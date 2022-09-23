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53 минуты назад

Збруев отреагировал на фейки о своей смерти

ТАСС

Народный артист РФ Александр Збруев успокоил поклонников, которых взволновали фейковые сообщения о его смерти, и пригласил их в театр, где он продолжает работать. О своих творческих планах актер рассказал в пятницу ТАСС.

Збруев отреагировал на фейки о своей смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на YouTube появилась информация о смерти Александра Збруева и других российских и советских артистов.

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"Я хочу успокоить всех. Спасибо всем, дорогие мои друзья, что вы подумали обо мне <...>. Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я - тьфу-тьфу - жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре, где о нас всегда заботится наше руководство", - сказал актер.

Он сообщил, что репетирует роль в новой постановке, но не стал раскрывать ее название.

"Театр прекрасный, всегда полный, зал забит до отказа. Я очень этому рад, потому что это и есть моя жизнь, которую я люблю. И я совершенно не собираюсь уходить туда, куда ушли очень многие мои друзья и товарищи. Я работаю и надеюсь, что в скором времени выйдет еще один спектакль, в котором я принимаю участие. Называть я его пока не буду, поскольку он находится в работе", - сказал Збруев.

Он выразил уверенность, что важно найти способ бороться с фейками, людьми, которые этим занимаются.

Говоря о ближайших планах, актер сообщил, что в пятницу уезжает на гастроли в Петербург, где будет играть спектакль "Женитьба".

В свою очередь, глава Директорской ложи театров Москвы, директор Театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер выразил обеспокоенность количеством фейков о российских актерах, появляющихся в интернете.

"Я хочу сказать от лица главы Директорской ложи театров Москвы. Театры Москвы обеспокоены подобными фейками, это ложь, это некрасиво", - сказал Варшавер ТАСС.

Он отметил, что за последние дни вышло немало ложной информации о талантливых артистах.

"Убедительно просит директорский корпус не заниматься этими фальшивыми делами. <…> Просим вас, люди, кто этим занимается, отстаньте, пожалуйста, от талантливых людей, занимайтесь наконец каким-то делом, которое могло бы вас украшать", - обратился Варшавер к распространителям фейков.

Общество,Александр Збруев,
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