Збруев отреагировал на фейки о своей смерти

Народный артист РФ Александр Збруев успокоил поклонников, которых взволновали фейковые сообщения о его смерти, и пригласил их в театр, где он продолжает работать. О своих творческих планах актер рассказал в пятницу ТАСС.
Ранее на YouTube появилась информация о смерти Александра Збруева и других российских и советских артистов.
"Я хочу успокоить всех. Спасибо всем, дорогие мои друзья, что вы подумали обо мне <...>. Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я - тьфу-тьфу - жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре, где о нас всегда заботится наше руководство", - сказал актер.
Он сообщил, что репетирует роль в новой постановке, но не стал раскрывать ее название.
"Театр прекрасный, всегда полный, зал забит до отказа. Я очень этому рад, потому что это и есть моя жизнь, которую я люблю. И я совершенно не собираюсь уходить туда, куда ушли очень многие мои друзья и товарищи. Я работаю и надеюсь, что в скором времени выйдет еще один спектакль, в котором я принимаю участие. Называть я его пока не буду, поскольку он находится в работе", - сказал Збруев.
Он выразил уверенность, что важно найти способ бороться с фейками, людьми, которые этим занимаются.
Говоря о ближайших планах, актер сообщил, что в пятницу уезжает на гастроли в Петербург, где будет играть спектакль "Женитьба".
В свою очередь, глава Директорской ложи театров Москвы, директор Театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер выразил обеспокоенность количеством фейков о российских актерах, появляющихся в интернете.
"Я хочу сказать от лица главы Директорской ложи театров Москвы. Театры Москвы обеспокоены подобными фейками, это ложь, это некрасиво", - сказал Варшавер ТАСС.
Он отметил, что за последние дни вышло немало ложной информации о талантливых артистах.
"Убедительно просит директорский корпус не заниматься этими фальшивыми делами. <…> Просим вас, люди, кто этим занимается, отстаньте, пожалуйста, от талантливых людей, занимайтесь наконец каким-то делом, которое могло бы вас украшать", - обратился Варшавер к распространителям фейков.