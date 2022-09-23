Збруев отреагировал на фейки о своей смерти

"Театр прекрасный, всегда полный, зал забит до отказа. Я очень этому рад, потому что это и есть моя жизнь, которую я люблю. И я совершенно не собираюсь уходить туда, куда ушли очень многие мои друзья и товарищи. Я работаю и надеюсь, что в скором времени выйдет еще один спектакль, в котором я принимаю участие. Называть я его пока не буду, поскольку он находится в работе", - сказал Збруев.