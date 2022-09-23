В Москве проходит митинг «Своих не бросаем» в поддержку Донбасса

В столице проходит массовый митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что подобные акции проходят и в других городах России.

Так, масштабный митинг прошел на Кургане Бессмертия в Брянске. На него собралось несколько тысяч человек. Пришли общественные деятели, казаки, юнармейцы, студенты, работники предприятий, сообщают «Брянские новости».

На многотысячном митинге скандировали лозунг: «Один народ. Одна история. Одна страна. Своих не бросаем!».