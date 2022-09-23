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41 минуту назад

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Голос"

ТАССиещё 1

Первый канал опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о закрытии шоу "Голос".

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Голос"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это неправда, - сказали в пятницу ТАСС в пресс-службе Первого канала. - Прямо сейчас идут съемки "Голос. Дети".

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice предложенного голландским продюсером.

Шоу "Голос" на Первом канале могут закрыть

Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос.Дети", с 2018 года - "Голос. 60 +". Дмитрий Нагиев вел все три шоу.

Общество,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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