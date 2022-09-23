Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Голос"

"Это неправда, - сказали в пятницу ТАСС в пресс-службе Первого канала. - Прямо сейчас идут съемки "Голос. Дети".

Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос.Дети", с 2018 года - "Голос. 60 +". Дмитрий Нагиев вел все три шоу.