Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Голос"

Первый канал опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о закрытии шоу "Голос".
"Это неправда, - сказали в пятницу ТАСС в пресс-службе Первого канала. - Прямо сейчас идут съемки "Голос. Дети".
"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice предложенного голландским продюсером.
Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос.Дети", с 2018 года - "Голос. 60 +". Дмитрий Нагиев вел все три шоу.