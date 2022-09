Умерла популярная писательница Хилари Мантел

Мантел дважды удостаивалась Букеровской премии, одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке, за исторические романы о главном идеологе английской Реформации Томасе Кромвеле (1485-1540). В 2009 году это было произведение "Волчий зал" (Wolf Hall), а в 2012 году - "Внесите тела" (Bring Up the Bodies). В 2020 году она попала в лонг-лист премии с книгой под названием "Зеркало и свет" (The Mirror & The Light). Она завершала трилогию о Кромвеле - детально описанную историю восхождения при дворе короля Генриха VIII прадеда лорда-протектора Оливера Кромвеля, его впадения в немилость у монарха и казни.