Умерла популярная писательница Хилари Мантел

Двукратная обладательница Букеровской премии по литературе английская писательница Хилари Мантел умерла в возрасте 70 лет. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ее издателя.

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"Наши сердца разбиты из-за смерти нашего любимого автора, дамы Хилари Мантел, и наши мысли с ее друзьями и семьей, особенно с ее мужем Джеральдом. Это ужасная потеря, и мы можем лишь быть благодарны, что она оставила нам такое великолепное наследие", - отмечается в заявлении издательства 4th EstateBooks.

Причина смерти писательницы, которая ушла из жизни 22 сентября, не называется. Мантел ранее рассказывала, что с 11 лет страдала от острой формы эндометриоза. Болезнь усугублялась тем, что она не была диагностирована в течение многих лет - женщину поначалу лечили антипсихотическими препаратами, а настоящая причина постоянного недомогания была установлена лишь когда ей было 27 лет. Это потребовало хирургического вмешательства, что сделало ее бесплодной.

Мантел дважды удостаивалась Букеровской премии, одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке, за исторические романы о главном идеологе английской Реформации Томасе Кромвеле (1485-1540). В 2009 году это было произведение "Волчий зал" (Wolf Hall), а в 2012 году - "Внесите тела" (Bring Up the Bodies). В 2020 году она попала в лонг-лист премии с книгой под названием "Зеркало и свет" (The Mirror & The Light). Она завершала трилогию о Кромвеле - детально описанную историю восхождения при дворе короля Генриха VIII прадеда лорда-протектора Оливера Кромвеля, его впадения в немилость у монарха и казни.