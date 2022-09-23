В России вырос спрос на антидепрессанты

Продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов в России за последний месяц выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в аналитической компании DSM Group. По сравнению с 2021 годом россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще. Врачи советуют не увлекаться седативными средствами и принимать их только по назначению.

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По информации аналитиков, самыми популярными средствами оказались препараты «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Два последних отпускают только по рецепту. Как отметила глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля на фоне тревожной геополитической и экономической ситуации. Наибольший всплеск спроса на такие виды препаратов аналитики зафиксировали с 28 февраля по 20 марта. В эти дни граждане приобрели в среднем вдвое больше упаковок лекарств, чем в тот же временной промежуток 2021 года.

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Психолог телемедицинской компании «МК «Доктор рядом» Олеся Толстухина отметила, что сильная тревога провоцирует в том числе приступы острой боли, тошноту или головокружения, и многие обращаются за помощью к гастроэнтерологам, кардиологам, неврологам и эндокринологам. По ее словам, эти специалисты могут предложить пациентам психофармакологические средства или направить к психиатру для подбора лекарств. Также врачи рекомендуют обращаться к психологу и принимать любые средства исключительно под наблюдением специалиста. Для лечения стресса, обычно сопровождающего депрессию, предлагается использовать медитативные и дыхательные практики, минимизировать потребление тревожной информации, наладить режим сна, избегать потребления большого количества кофе и алкоголя.