Пока вы спали: Пушилин о новом контрнаступлении ВСУ и ответ Чижова Боррелю

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Пушилин допустил попытку контрнаступления Украины

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Украина сгруппировала «серьезные силы» на севере ДНР, ситуация сложная и не исключено, что в ближайшее время будет предпринята попытка контрнаступления. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», - пояснил Пушилин.

Авиация бронирует сотрудников

Авиакомпании активно работают над составлением списков на бронь после объявления частичной мобилизации, так как отрасль опасается потерять не только пилотов, но и технических и IT- специалистов, а также сотрудников коммерческих подразделений. Об этом пишет «Коммерсант».

Источники издания в отрасли отметили, что сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали получать повестки, при этом уход ряда специалистов может просто парализовать работу, так как они уникальны и заменить их крайне сложно. По мнению собеседников издания, наиболее логичным и ожидаемым выходом из ситуации стал бы централизованный запрос Минтранса в Минобороны с просьбой предоставить отрасли отсрочку от призыва.

Мосбиржа может отказаться от доллара

Московская биржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллар - рубль, так как доля расчетов в американской валюте при экспорте и импорте постепенно затухает. Об этом «Известиям» заявил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.

Опрошенные изданием эксперты назвали возможный отказ от доллара при расчетах на Мосбирже шагом на пути к дедолларизации и «демонстрацией того, что операции с американской валютой переходят в разряд малоинтересных». При этом в новый пакет санкций США могут быть включены НРД и НКЦ, которые обслуживают Московскую биржу. Если это произойдет, «про валютные операции в долларах и евро на бирже можно будет забыть», уверены они.

Постпред России при ЕС пообещал трибунал над киевским режимом

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что трибунал будет над киевским режимом, а не над россиянами. Таким образом он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил о необходимости трибунала над представителями России за их «действия» на Украине, пишет РИА Новости.

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», - заметил Чижов.

В Венгрии не видят смысла в новых антироссийских санкциях

Венгрия не видит смысла гнаться за новыми антироссийскими санкциями и не согласится ни на какие ограничения в области энергетики. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.