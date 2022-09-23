Пока вы спали: Пушилин о новом контрнаступлении ВСУ и ответ Чижова Боррелю

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Украина сгруппировала «серьезные силы» на севере ДНР, ситуация сложная и не исключено, что в ближайшее время будет предпринята попытка контрнаступления. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», - пояснил Пушилин.
Авиакомпании активно работают над составлением списков на бронь после объявления частичной мобилизации, так как отрасль опасается потерять не только пилотов, но и технических и IT- специалистов, а также сотрудников коммерческих подразделений. Об этом пишет «Коммерсант».
Источники издания в отрасли отметили, что сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали получать повестки, при этом уход ряда специалистов может просто парализовать работу, так как они уникальны и заменить их крайне сложно. По мнению собеседников издания, наиболее логичным и ожидаемым выходом из ситуации стал бы централизованный запрос Минтранса в Минобороны с просьбой предоставить отрасли отсрочку от призыва.
Московская биржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллар - рубль, так как доля расчетов в американской валюте при экспорте и импорте постепенно затухает. Об этом «Известиям» заявил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.
Опрошенные изданием эксперты назвали возможный отказ от доллара при расчетах на Мосбирже шагом на пути к дедолларизации и «демонстрацией того, что операции с американской валютой переходят в разряд малоинтересных». При этом в новый пакет санкций США могут быть включены НРД и НКЦ, которые обслуживают Московскую биржу. Если это произойдет, «про валютные операции в долларах и евро на бирже можно будет забыть», уверены они.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что трибунал будет над киевским режимом, а не над россиянами. Таким образом он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил о необходимости трибунала над представителями России за их «действия» на Украине, пишет РИА Новости.
«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», - заметил Чижов.
Венгрия не видит смысла гнаться за новыми антироссийскими санкциями и не согласится ни на какие ограничения в области энергетики. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике. Для нас это четкая «красная линия». Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну», - пояснил министр, выразив надежду, что «как можно скорее наступит мир».